Bochum : Vonovia: 932 Millionen Euro Gewinn

Bochum Das Unternehmen stellt seinen Aktionären eine steigende Dividende in Aussicht.

(gw) Schon nach neun Monaten des Jahres 2019 dürfen sich die Aktionäre des Wohnungskonzerns Vonovia auf eine steigende Dividende für das gesamte laufende Jahr freuen. Vorstandschef Rolf Buch kündigte am Dienstag bei der Präsentation der Zwischenzahlen eine Ausschüttung von 1,57 Euro je Aktie an; das wären 13 Cent mehr, als das Unternehmen für das vergangene Jahr gezahlt hat. Für die ersten neun Monate des Jahres meldet Vonovia einen operativen Gewinn von 932 Millionen Euro (plus elf Prozent). Der soll im nächsten Jahr weiter steigen.