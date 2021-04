Unternehmen in Dormagen : Covestro baut Produktion von Spezialfolien aus

Dormagen Das Projekt ist Teil eines globalen Programms zum Ausbau der Folienkapazitäten. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf mehr als 100 Millionen Euro.

Für positive Schlagzeilen sorgt zurzeit in kurzer Reihenfolge der im Chempark Dormagen beheimatete Polymer-Spezialist Covestro. Gerade erst hatte Covestro gemeinsam mit seinem Kopüperationspartner Hydrogenious durch die Bekanntgabe der Planungen für die weltweit größte Anlage zur Einspeicherung von grünem Wasserstoff in flüssige Trägersubstanzen aufhorchen lassen, die 2023 in Betrieb gehen soll. Nun hat das Unternehmen am Standort Dormagen weitere Produktionslinien für hochwertige Spezialfolien in Betrieb genommen. Die neuen Coextrusionsanlagen sollen die steigende globale Nachfrage decken.