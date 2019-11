Telekom-Markenrechte : Telekom bangt um Magenta-Monopol

Das US-Start-up Lemonade will mit der Signalfarbe Versicherungen verkaufen.

Erneut muss die Telekom darum kämpfen, dass sie die Signalfarbe Magenta insbesondere im deutschen Markt als einziger kommerzieller Anbieter für seine Werbung nutzen kann. Der Bonner Konzern hat eine einstweilige Verfügung gegen das US-Startup Lemonade durchgesetzt, das beim Marketing für Versicherungen in Deutschland auch den Pinkton Magenta genutzt hatte. Auf den Vorgang hat Lemonade selber hingewiesen, möglicherweise um so bei einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu werden und so Geld für Marketing zu sparen.