London: Vodafone-Chef tritt vor Unitymedia-Deal ab

London Vittorio Colao übergibt im Oktober sein Amt an den bisherigen Finanzchef Nick Read.

Vodafone-Chef Vittorio Colao räumt nach der jahrelang ausgehandelten Übernahme des deutschen Kabelkonkurrenten Unitymedia überraschend das Feld. Der 56-jährige Italiener, der seit rund einem Jahrzehnt an der Spitze des britischen Telekommunikationskonzerns steht, übergibt im Oktober an Finanzchef Nick Read.

Colao hatte erst vergangene Woche die 18,4 Milliarden Euro schwere Übernahme europäischer Kabelgesellschaften vom Rivalen Liberty Global eingetütet. 10,8 Milliarden Euro wollen die Briten in bar zahlen, der Rest des Unternehmenswerts sind Schulden. Abgeschlossen werden soll das Geschäft Mitte 2019. Kartellbehörden müssen die Übernahme aber noch genehmigen. Es wäre die größte Transaktion in der europäischen Telekom-Branche seit Jahren. Allerdings gibt es auch Gegenwind: Konkurrenten wie die Deutsche Telekom wettern wegen angeblicher Übermacht in einzelnen Märkten gegen den Deal.