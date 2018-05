Essen: RWE warnt Innogy vor Teilverkäufen

Essen Ein schrumpfendes Unternehmen sei nicht im Interesse aller Beteiligten, betont der Innogy-Großaktionär. mit Blick auf den Verkauf an Eon. RWE selbst hat im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen.

RWE und der bisherige Konkurrent Eon wollen Innogy unter sich aufteilen. Dazu will Eon im ersten Schritt von RWE knapp 77 Prozent der Innogy-Anteile übernehmen. Nach umfangreichem Tausch von Geschäftsaktivitäten will Eon sich ganz auf die Energienetze und das Endkundengeschäft konzentrieren. RWE würde zu einem reinen Stromproduzenten aus konventionellen und erneuerbaren Energien. "Wir sind zuversichtlich, die gesamte Transaktion bis Ende 2019 abschließen zu können", betonte der Versorger. Mit den Kartell-Behörden führe das Unternehmen bereits Vorgespräche.

Hintergrund der Äußerungen von Krebber ist das Interesse eines Investors am lukrativen tschechischen Gasnetz von Innogy sowie an anderen Geschäftsaktivitäten. RWE sei gegenüber Innogy zwar nicht weisungsbefugt, Vorstand und Aufsichtsrat müssten bei ihren Entscheidungen aber "ganz besonders" die Interessen des Großaktionärs berücksichtigen, forderte der Finanzvorstand. Er glaube aber, dass "gar keine kritischen Entscheidungspunkte auf uns zukommen". Innogy-Chef Uwe Tigges hatte am Montag zu einem möglichen Verkauf des Geschäfts in Tschechien gesagt: "Wir agieren im Sinne des Unternehmensinteresses und werden natürlich auch die Interessen des Hauptaktionärs berücksichtigen."