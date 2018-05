Düsseldorf: Albtraum Russland: Metro-Kurs stürzt ab

Düsseldorf Vor allem wegen der Probleme im russischen Geschäft macht der deutsche Handelskonzern im zweiten Quartal rund 52 Millionen Euro Verlust. Konzernchef Olaf Koch glaubt unbeirrt an Besserung. Andere Experten zweifeln.

Olaf Koch wird nicht müde, das Potenzial des russischen Handelsmarktes zu loben. 76 Milliarden Euro Umsatz gilt es da zu verteilen, allein 15 Milliarden Euro in den Bereichen Hotels, Restaurants und Gaststätten. Das Problem: Das Geschäft der Metro in Russland funktioniert nicht, und das sticht im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18, das am 31. März zu Ende gegangen ist, besonders schmerzhaft ins Auge. Vor allem die Flaute in der Krisenregion hat der Metro zwischen Januar und März einen Verlust von 52 Millionen Euro eingebrockt, nach einem Gewinn von 41 Millionen Euro im gleichen Vorjahreszeitraum. "Wir haben in Russland Fehler gemacht", hat Koch gestern eingeräumt, dazu eine "nicht adäquate Performance". Dann hat er betont, wie zuversichtlich er ist, das Problem baldmöglichst in den Griff zu bekommen, aber das glauben manche schon nicht mehr.