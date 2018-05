Vodafone-Chef Colao tritt noch vor Unitymedia-Übernahme ab

London Den Deal tütete er ein, umsetzen muss ihn nun ein anderer. Vodafone-Chef Colao geht nach dem Kauf des Kabelnetzbetreibers Liberty Global von Bord - und präsentiert ein letztes Mal die Jahreszahlen des Konzerns.

Vodafone-Chef Vittorio Colao räumt nach der jahrelang ausgehandelten Übernahme des deutschen Kabelkonkurrenten Unitymedia überraschend das Feld. Der 56-jährige Italiener, der seit rund einem Jahrzehnt an der Spitze des britischen Telekommunikationskonzerns steht, übergibt ab Oktober an den bisherigen Finanzchef Nick Read, wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. Den Anlegern gefiel die Überraschung nicht, die Aktie rutschte in London am Vormittag ab.