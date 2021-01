Probleme beim Golf 8 : VW ruft 56.000 Golf wegen Softwareproblemen in die Werkstätten

VW ruft 56.000 Golf wegen Softwareproblemen in die Werkstätten

Wolfsburg Softwareprobleme vermiesen Volkswagen den Verkaufsstart des neuen Golf 8. 56.000 Fahrzeuge der ersten Charge werden in die Werkstätten gerufen. Rückfahrkamere und Infotainment-System sind betroffen.

Volkswagen hat auch nach dem Verkaufsstart des neuen Golf 8 mit Softwareproblemen zu kämpfen und muss Zehntausende Wagen seines Bestsellers in die Werkstätten rufen. Betroffen seien europaweit 56.000 Fahrzeuge der ersten Charge des Modells, die bis Juli vom Band gelaufen seien, sagte ein Sprecher am Dienstag. An den Wagen müsse ein Software-Update aufgespielt werden. Grund seien Ausfälle des Infotainment-Systems und der Rückfahrkamera bei einem Teil der Wagen. VW betonte, dass es sich nicht um einen vom Kraftfahrt-Bundesamt angeordneten Rückruf, sondern um eine "freiwillige Servicemaßnahme" handele. Die Probleme wirkten sich auch auf den Aktienkurs von VW aus, das Papier verlor zeitweise 1,9 Prozent. Als erste hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.