Nach 737-Max-Unglücken : Boeing zahlt Milliarden-Strafe

Eine Boeing 737 Max in der Luft (Archivfoto). Foto: AP/Elaine Thompson

New York Das Desaster um den Unglücksflieger 737 Max kostet Boeing Milliarden. Das US-Justizministeriums erhebt nach zwei tödlichen Abstürzen des Flugzeugmodells schwere Vorwürfe gegen den Hersteller.

Das teilten der Flugzeughersteller und die Regierung am Donnerstag mit. Boeing gestand ein, die Aufsichtsbehörde FAA in die Irre geführt zu haben. Die Zahlung in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar (zwei Milliarden Euro) beinhaltet Geld für die Familien der Unglücksopfer, Kunden der Fluggesellschaften und eine Strafe.