Versicherungsgeschäft : Gewinneinbruch bei Münchener Rück

München Durch abgesagte Events droht ein Milliardenschaden. Auch die Ergo leidet.

(gw) In der Corona-Krise mussten weltweit schon jede Menge Großveranstaltungen abgesagt werden. Darunter leidet auch der weltgrößte Rückversicherer Munich Re, den die Schäden aus solchen Absagen im ersten Quartal bereits rund 800 Millionen Euro gekostet haben. Da Großveranstaltungen in Deutschland wohl mindestens bis Ende August verboten bleiben, könnte die Belastung noch in den Milliardenbereich wachsen, wie Finanzvorstand Christoph Jurecka bei der Präsentation der Vierteljahreszahlen einräumte. Insgesamt seien dem Konzern durch Großschäden (jeweils mehr als zehn Millionen Euro) knapp 1,2 Milliarden Euro Belastungen entstanden.