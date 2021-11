Gefälschte Rufnummern und gefährliche SMS : Selbst das Faxgerät schützt nicht vor Abzocke

Exklusiv Ein fingierter Anruf, eine gefährliche SMS, selbst das Faxgerät ist vor Betrügern nicht sicher. Die Bundesnetzgentur warnt in ihrem neuesten Bericht vor Abzocke. Wer nicht höllisch aufpasst, zahlt unter Umständen drauf oder fängt sich schädliche Software ein.

Demnach sind bisher in diesem Jahr über 35.000 Beschwerden eingegangen wegen sogenannter „SMS-Phishing-Nachrichten“. Darin werden Verbraucher unter Vorwänden - etwa über den angeblichen Versand eines Paketes oder Geschenks - aufgefordert, einen Internet-Link zu klicken, der dann aber zum Download von Schadsoftware führt. „Betroffen waren Mobilfunkgeräte in sämtlichen deutschen Mobilfunknetzen“, so die Bundesnetzagentur in dem unserer Redaktion vorliegenden Papier. In vielen Fällen habe die Schadsoftware zu Kosten geführt, zum Beispiel durch einen massenhaften Versand von SMS-Kurznachrichten. Die Behörde warnt, nicht auf solche Links zu klicken. In Gesprächen mit den Mobilfunkbetreibern habe man dafür sorgen können, dass betroffene Verbraucher von den entstandenen Kosten entweder ganz freigestellt wurden oder sie deutlich weniger zahlen mussten.