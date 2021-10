Gerichtsurteil : Seebestattung am falschen Ort - Schmerzensgeld für Angehörige

Weil die Asche ihres gestorbenen Ehemannes anders als vereinbart in der Ostsee statt in der Nordsee beigesetzt wurde, hat das Landgericht Bielefeld einer Frau ein Schmerzensgeld zugesprochen. Sie bekommt 2500 Euro.

Das Urteil erging bereits Anfang Oktober, wie die Verbraucherinitiative Aeternitas am Donnerstag in Königswinter mitteilte. Die Witwe habe glaubhaft nachweisen können, dass sie eine Seebestattung ohne Angehörige in der Nordsee in Auftrag gegeben habe. Als sie erfahren habe, dass der Bestatter die Asche ihres Mannes in der Ostsee beigesetzt habe, habe sie in der Folge aufgrund von Schuldgefühlen an Schlafstörungen und Depressionen gelitten. Das Gericht habe diese psychischen Beeinträchtigungen anerkannt und der Klägerin Recht gegeben. Ihre Forderung von 10.000 Euro habe es jedoch reduziert.