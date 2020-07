Viel Kurzarbeit angemeldet : Coronavirus treibt deutsche Arbeitslosenzahl im Juni auf 2,853 Millionen

Ein Logo hängt am Gebäude der Agentur für Arbeit. Foto: dpa/Oliver Berg

Nürnberg Im Juni waren knapp 640.000 mehr Menschen ohne Job als noch im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote steigt auf 6,2 Prozent. Bei der Entwicklung im Bereich Kurzarbeit gibt es einen neuen Rekord.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist wegen der Folgen der Corona-Krise erneut gestiegen. Im Juni waren 2,853 Millionen Menschen ohne Job, 40.000 mehr als im Mai und 637.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg binnen Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit.