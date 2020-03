Fragen und Antworten zur Kurzarbeit

Wie wird es in der Corona-Krise gehandhabt?

Das Parlament verabschiedete ein Gesetz, das die Bundesregierung ermächtigt, per Verordnung den Zugang zur Kurzarbeit zu erleichtern und die Kosten für Unternehmen zu senken. So übernimmt die Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns, wenn ein Unternehmen Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt. Außerdem kann ein Betrieb bereits Kurzarbeit anmelden, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten im Betrieb von einem Arbeitsausfall betroffen sind. Diese Schwellelag bisher bei einem Drittel der Belegschaft.

Die Regelungen gelten befristet bis zum 31.12.2020.