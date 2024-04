Jeder vierte Unqualifizierte ist arbeitslos Gebt Menschen ohne Berufsabschluss eine Chance!

Meinung · Jeder Vierte ohne Ausbildung in NRW ist arbeitslos. Das müsste nicht so sein. Die Arbeitgeber sollten einfach mal über den Tellerrand schauen. Es gibt so viel Potenzial bei denen, die noch nicht das Richtige für sich gefunden haben.

21.04.2024 , 18:06 Uhr

Menschen ohne Berufabschluss haben viel verborgenes Potenzial. Foto: dpa/Julian Stratenschulte