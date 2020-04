Schutzkleidung und Trennwände : EU mahnt zu gründlicher Vorbereitung vor Rückkehr an den Arbeitsplatz

Bilbao Angesichts verstärkter Forderungen nach einem Wiederanfahren weiter Teile der Wirtschaft hat die EU eine kluge Planung angemahnt. Vor der Rückkehr an den Arbeitsplatz müssten gründliche Vorbereitungen getroffen werden.

Die EU-Agentur für Sicherheit am Arbeitsplatz empfahl Arbeitgebern eine gründliche Vorbereitung, wenn Angestellte trotz der weiter grassierenden Corona-Pandemie an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. An erster Stelle müsse eine Gefährdungseinschätzung für den jeweiligen Betrieb stehen, betonte die EU-Agentur mit Sitz im spanischen Bilbao in einem am Freitag veröffentlichten Leitfaden.