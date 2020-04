"Ansichten aus der Steinzeit" : Skiflug-Verbot für Frauen bleibt bestehen sorgt für Kritik

Katharina Althaus und Co. dürfen auch im kommenden Weltcup-Winter nicht skifliegen. Das "Flug-Verbot" für Frauen sorgt für scharfe Kritik. Der Ruf nach Gleichberechtigung wird immer lauter.

Umstrittener Brief : Tennis-Streit in Krefeld - „Nur eine Minderheit übt Kritik“

Tatsächlich sind selbst Großschanzen mit Weiten um 120 m für Althaus und Co. noch immer keine Selbstverständlichkeit. Gut die Hälfte der Weltcup-Wettbewerbe fand zuletzt auf den noch kleineren Normalschanzen statt. "Wir müssen den Anteil der Großschanzen mindestens auf zwei Drittel schieben", sagt Hüttel. Den norwegischen Vorschlag, beim Finale der Raw-Air-Tour in Vikersund zumindest die besten Frauen der Gesamtwertung fliegen zu lassen, würde er aber ausdrücklich unterstützen, sagt Hüttel.

Kommende Saison wird das aber kaum der Fall sein, an dem Vikersund-Wochenende steht für die Frauen bereits ein Weltcup in Russland auf dem Programm. Festgezurrt wird der Kalender zwar erst am 15. Mai, viel ändern dürfte sich aber nicht mehr. Das Warten auf das erste Skifliegen geht also weiter.