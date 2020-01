Ehemaliger Vierschanzentournee-Sieger : Sven Hannawald will aus Angst vor Burnout-Rückfall kein Trainer werden

Sven Hannawald will aus Angst vor Burnout-Rückfall kein Trainer werden

Hamburg Die Angst vor einem möglichen Burnout-Rückfall hat Sven Hannawald bislang davon abgehalten, Trainer zu werden. Das sagte der ehemalige Vierschanzentournee-Sieger in einer Interview. Er wirbt dafür, das Thema zu enttabuisieren.

Die Angst vor einem Burnout-Rückfall hält den ehemaligen Vierschanzentournee-Sieger Sven Hannawald (45) davon ab, als Trainer im Skispringen zu arbeiten. Als Coach würde er sich "komplett darin aufgeben", sagte Hannawald dem Karrierenetzwerk XING, die Behandlung seines Burnouts sei eben ein langer Prozess: "Dieses Vertrauen zum Körper, dass der mir wieder blind vertraut, das ist das, was am Ende dann auch die Zeit kostet."

Hannawald litt kurz vor seinem Karriereende 2005 unter einem Burnout, der Team-Olympiasieger von 2002 ließ sich von Spezialisten behandeln. "Ich glaube, dass ich ohne Klinik nicht hier stehen würde", sagte der erste Springer, der bei der Vierschanzentournee alle vier Springen gewinnen konnte, und wirbt dafür, das Thema in der Öffentlichkeit zu enttabuisieren: "Ich gehe davon aus, dass eine Mehrheit der Leistungsträger im Sport, in der Politik und in den Unternehmen eine Fassade aufrechterhält und dass dies fatale Auswirkungen haben kann."