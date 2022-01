Platz acht für Althaus : Takanashi gewinnt erstes Neujahrsspringen der Frauen

Sara Takanashi beim Weltcup in Klingenthal im Dezember. (Archivfoto) Foto: AFP/JENS SCHLUETER

Ljubno Skispringerin Sara Takanashi hat den ersten Neujahrswettbewerb der Frauen für sich entschieden. Die 25 Jahre alte Japanerin gewann vor Ursa Bogataj aus Slowenien und der Österreicherin Marita Kramer.

Skispringerin Katharina Althaus ist am Neujahrstag wie schon an Silvester am Weltcup-Podest vorbeigeflogen. Im slowenischen Ljubno musste sich die Olympiazweite aus Oberstdorf beim ersten Saisonsieg der japanischen Rekordjägerin Sara Takanashi mit Platz acht begnügen, nachdem sie 24 Stunden zuvor Fünfte geworden war.