„Mehr geht nicht“ : Geiger springt mit Sieg ins Gelbe Trikot

Val di Fiemme Karl Geiger holt endlich seinen ersten Saisonsieg und schlüpft als Krönung ins Gelbe Trikot. Gleich vier DSV-Adler fliegen unter die besten Acht.

Als Karl Geiger mit dem Gelben Trikot auf der Brust und einem Blumenstrauß in der Hand die deutsche Nationalhymne genoss, war Deutschlands bester Skispringer endlich am Ziel seiner Träume. "Mehr geht nicht", sagte der Vizeweltmeister nach seinem ersten Saisonsieg, auf den er so lange hatte warten müssen. Die Führung im Gesamtweltcup war die Krönung eines nahezu perfekten Tages im italienischen Val di Fiemme.