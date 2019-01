Hennig erreicht WM-Norm: Norweger Kläbo und Östberg triumphieren erstmals bei der Tour de Ski

Val di Fiemme Die norwegische Langläuferin Ingvild Flugstad Östberg hat zum ersten Mal die Tour de Ski gewonnen. Auch ihr Landsmann Johannes Hösflot Kläbo sicherte sich im italienischen Val di Fiemme erstmals das Rote Trikot.

Die norwegischen Langläufer Ingvild Flugstad Östberg und Johannes Hösflot Kläbo haben zum ersten Mal die Tour de Ski gewonnen. Die Vorjahreszweite Östberg und Tour-Debütant Kläbo, mit 22 Jahren jüngster Sieger des Klassikers, gewannen am Sonntag die neun Kilometer lange Bergverfolgung im italienischen Val di Fiemme und sicherten sich somit bei der 13. Auflage des Klassikers das Rote Trikot.

Am Sonntagmittag ließ Östberg ihren Gegnerinnen keine Chance. Die Staffel-Olympiasiegerin ging mit einem stattlichen Polster von 53 Sekunden auf ihre russische Kontrahentin Natalia Neprjajewa in die Schlussetappe. Ins Ziel kam Östberg (35:15,0 Minuten) mit 2:42,0 Minuten Vorsprung vor Neprjajewa und gewann damit auch die vierte Etappe in Serie. Dritte wurde Krista Pärmäkoski (Finnland/+2:55,9 Minuten zurück)