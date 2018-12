Langlauf: DSV-Athleten enttäuschen bei der Tour de Ski

Toblach Die deutschen Langläufer haben zum Auftakt der 13. Tour de Ski enttäuscht. Im Freistil-Sprint zum Start des Klassikers in Toblach/Italien kam Olympia-Teilnehmerin Sandra Ringwald (Schonach) als beste Deutsche auf Rang 23.

In der Herren-Konkurrenz holte Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo (Norwegen) bei seinem Tour-Debüt in 2:17,99 Minuten den Tagessieg. Die zehn deutschen Männer hatten bereits in der Vorausscheidung geschlossen die Viertelfinalrennen verpasst. Max Olex (Partenkirchen) musste sich als bester Deutscher mit Platz 42 zufriedengeben.

Nach dem Sprint in Toblach finden am Sonntag an gleicher Stelle die Einzel im freien Stil über 15 km (Männer) und 10 km (Frauen) statt. Am Neujahrstag folgt der Sprint in Val Müstair/Schweiz, bevor der dritte Tour-Stopp in Oberstdorf (2. und 3. Januar) auf dem Programm steht. Das Finale findet am 5. und 6. Januar im italienischen Val di Fiemme statt.