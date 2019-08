US-Open-Auslosung : Gutes Los für Zverev – unangenehme Gegnerin für Kerber

New York Alexander Zverev hat bei der Auslosung der US Open ein gutes Los erwischt. Auf Angelique Kerber bekommt es zum Auftakt dagegen gleich mit einer unangenehmeren Gegnerin zu tun.

Der Weltranglisten-Sechste bekommt es beim am Montag beginnenden letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison mit dem Weltranglisten-40. Radu Albot aus der Republik Moldau zu tun. Angelique Kerber erwischte in New York dagegen zunächst eine unangenehme Gegnerin.