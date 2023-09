Nummer 24 „Mamba“ Djokovic schreibt bei den US Open Geschichte

Die Mentalität machte an diesem Nachmittag den Unterschied und bescherte Djokovic den nächsten großen Titel. Australien, Paris, New York: Drei der vier größten Tennisturniere gewann er in diesem Jahr. Zum Kalender-Grand-Slam, dieser historischen Aufgabe im Profitennis, fehlte ihm nur der Finalsieg in Wimbledon. Schon einmal war Djokovic diesem seltenen Kunststück, das zuletzt Rod Laver 1969 gelang, nahe gekommen: 2021 verhinderte Medwedew die Vollendung der Siegesserie in New York.