Tennisspielerin Jule Niemeier wird nach den jüngsten sportlichen Rückschlägen nicht länger mit Trainer Christopher Kas zusammenarbeiten. Das bestätigten Manager Michael Geserer der Deutschen Presse-Agentur bei den US Open am Montag (Ortszeit) in New York und später Niemeier selbst in sozialen Medien. Die 24-Jährige war bereits in der ersten Runde der Qualifikation zum letzten Grand-Slam-Turnier gescheitert. Zuvor hatte die „Bild“ über die Trennung berichtet.