Borussia-Sportdirektor Roland Virkus half bei der Auslosung : Diese Kreispokalspiele wurden für das Achtelfinale ausgelost

In der 1. Runde des Kreispokals setzte sich der 1. FC Mönchengladbach bei TuS Wickrath durch. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Fußball-Kreispokal Borussia-Sportdirektor Roland Virkus und Philipp Bäger, Kapitän von Landesligist Victoria Mennrath, übernahmen am Montag die Auslosung für das Kreispokal-Achtelfinale in Mönchengladbach-Viersen. Diese Partien steigen am 7. September.

Wie lukrativ die erfolgreiche Teilnahme am Kreispokal sein kann, davon konnte Philipp Bäger bei der Auslosung zum Achtelfinale am Montag aus erster Hand berichten. Der Kapitän von Landesligist Victoria Mennrath trifft am Donnerstag mit seinem Team im Niederrheinpokal auf Drittligist MSV Duisburg. Die besten drei Teams des Pokalwettbewerbs auf Kreisebene qualifizieren sich auch in dieser Saison wieder für den Niederrheinpokal.

„Es ist für und als Verein und das ganze Dorf ein Riesenevent gegen den MSV Duisburg zu spielen. Wir werden das Spiel genießen und vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung“, erklärte Victoria-Kapitän Bäger am Montag. Da war der Mennrather zu Gast in der Stadtsparkasse Mönchengladbach, um die Achtelfinal-Begegnungen für den Kreis Mönchengladbach-Viersen auszulosen.

Unterstützung bekam der 29-Jährige von Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus: „Fußball auf Kreisebene zu verfolgen macht mir einfach sehr großen Spaß. Ich kann dabei entspannen und freue mich daher, hier zu sein“, sagte Virkus, dessen Söhne ebenfalls im Mönchengladbacher Amateurfußball spielen, im Zuge der Auslosung.

Für den Herrenbereich stand die Auslosung zum Kreispokal-Achtelfinale, das am 7. September ausgetragen wird, auf der Agenda: Mit dem 1. FC Viersen, Victoria Mennrath, dem ASV Süchteln und dem 1. FC Mönchengladbach sind noch vier Landesligisten vertreten – drei von ihnen treffen in der kommenden Runde auf ein Team aus der Kreisliga A. Die Viersener bekommen es mit SpVgg. Odenkirchen zu tun, Mennrath trifft auf den SC Viktoria 08 Rheydt, die mit vier Siegen furios in die neue Saison gestartet sind, und die Westender müssen beim SC Rheindahlen antreten.

Die Süchtelner müssen sich hingegen noch ein wenig gedulden, ehe sie ihren Gegner für die nächste Runde erfahren. Das Zweitrundenspiel zwischen Concordia Viersen und Fortuna Mönchengladbach wurde nach einem Eklat kurz vor dem Schlusspfiff abgebrochen: Welches Team im Achtelfinale gegen den ASV antreten wird, steht daher noch nicht fest.

Titelverteidiger Sportfreunde Neuwerk wird sich gegen Bezirksliga-Konkurrent SV Lürrip behaupten müssen, A-Liga Spitzenreiter Red Stars Mönchengladbach gastiert beim Polizei SV Mönchengladbach. In den weiteren Partien treffen der SC Hardt und DJK/VfL Giesenkirchen sowie der TuS Liedberg – als letzter verbliebener B-Ligist – und der Rheydter SV aufeinander.