Vor den US Open : McEnroe hält „mentale Problem“ für Zverevs Schwäche

Berlin Alexander Zverev kommt in dieser Saison nicht in Form. Vor allem beim Aufschlag zeigt er immer wieder Schwächen. John McEnroe glaubt, den Grund zu kennen.

Der ehemalige Tennisstar John McEnroe rechnet das deutsche Spitzenduo Angelique Kerber und Alexander Zverev nicht zu den Favoriten bei den am Montag beginnenden US Open. „Es wäre sehr überraschend, wenn er bei den US Open weit kommt“, sagte McEnroe im Eurosport-Interview über Zverev. „Es scheint, als ob er sich nicht auf dem Tennisplatz konzentrieren kann, um seine Leistung abzurufen.“

Zverev ist beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison in New York an Nummer sechs gesetzt. Allerdings kam der 22-Jährige dort bisher noch nie über die dritte Runde hinaus. Streitigkeiten mit seinem langjährigen Manager Patricio Apey und die Trennung von Trainer Ivan Lendl belasteten Zverev in den vergangenen Monaten.