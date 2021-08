BEST OF THE REST: Klar, Medaillen sind nicht alles - aber eben auch nicht völlig unwichtig für die Bilanz der Spiele. Und demnach ist Deutschland nur noch "Best of the Rest". Die Zahl der Goldmedaillen schrumpfte zwischen Rio (17) und Tokio (10) deutlich. China und die USA sind ohnehin unerreichbar - doch auch zu Japanern, Australiern und Briten klafft eine gewaltige Lücke. Stattdessen bewegte sich das deutsche Team in Tokio nur noch in Regionen von Italien, den Niederlanden oder Neuseeland.