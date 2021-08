„Verdreschen unsere Pferde nicht“ : Bundestrainerin Raisner findet Vorwürfe „zu hart“

Tokio Fünfkampf-Trainerin Kim Raisner hat sich nach ihrem Olympia-Ausschluss erneut gegen Tierquälerei-Vorwürfe zur Wehr gesetzt, bereut aber ihre Wortwahl. Die Kritik an ihrem Verhalten sei insgesamt aber „zu hart“ gewesen. Probleme sieht sie im Reglement der Sportart.

Das Reit-Drama um Annika Schleu und der Ausschluss von Trainerin Kim Raisner haben auch zum Olympia-Abschluss für Debatten in der deutschen Sportwelt gesorgt. Die 48 Jahre alte Raisner setzte sich nach ihrem Olympia-Aus durch den Weltverband erneut gegen Vorwürfe der Tierquälerei zur Wehr. „Ich bin weit davon entfernt, Tiere zu quälen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Tokio . „Ich liebe Tiere, ich liebe Pferde, genauso wie Annika. Wir verdreschen unsere Pferde nicht“, ergänzte die langjährige Trainerin.

„Nicht mit so viel Hass gerechnet“

Fünfkämpferin Schleu nach Pferde-Drama : „Nicht mit so viel Hass gerechnet“

Raisner und Schleu mussten nach den Szenen beim Olympia-Wettkampf viel Kritik und Hasskommentare in den sozialen Netzwerken hinnehmen. Die Vorwürfe bezeichnete Raisner als „zu hart“. Auch der Berufsverband der Trainerinnen und Trainer im Deutschen Sport forderte einen „fairen Umgang mit der Bundestrainerin und der Athletin“. Der Verband betonte aber, dass das Verhalten der beiden „falsch“ gewesen sei und „zu Recht öffentlich kritisiert“ werde.

So verkommt der Sport zur Tierquälerei

Pferde-Drama im Fünfkampf : So verkommt der Sport zur Tierquälerei

Auch über mögliche grundlegende Konsequenzen für das Reglement im Modernen Fünfkampf wird weiter debattiert. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, forderte „eine grundsätzliche Überarbeitung der Frage: ist ein kurzfristiges Zulosen eines Lebewesens überhaupt verantwortbar“. Der Funktionär sagte der Deutschen Presse-Agentur auch mit Blick auf die kurze Kennenlernphase zwischen Pferd und Reiter vor dem Wettbewerb: „Es handelt sich um ein Tier aus Fleisch und Blut. 20 Minuten, um dann in den weltwichtigsten Wettbewerb zu gehen, sind im Grunde eine viel zu kurze Zeit.“

Schleu verpasste nach Platz vier in Rio de Janeiro 2016 durch das Reit-Drama erneut ihre erste olympische Medaille. Ob sie 2024 in Paris zu ihren vierten Olympischen Spielen antreten will, ließ die Athletin zunächst offen. „Dass diese Entscheidung noch offen ist, war aber bereits vor den Geschehnissen klar“, sagte sie. „Wie es für mich im Sport weitergeht, habe ich noch nicht entschieden.“