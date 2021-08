Schwächste Bilanz seit Wiedervereinigung : Deutschland im Medaillenspiegel nur Neunter - USA vorn

Tokio Das deutsche Team hat in Tokio das schwächste Ergebnis bei Olympischen Sommerspielen seit der Wiedervereinigung erzielt. Die Nummer eins waren erneut die USA.

Besser als die deutsche Mannschaft schloss Nachbar Niederlande die Spiele in Tokio ab. Oranje sammelte in der japanischen Hauptstadt 10 Gold-, 12 Silber- und 14 Bronzemedaillen und feierte mit Rang sieben die bislang beste Platzierung bei Sommerspielen. Auch Frankreich schob sich am Schlusstag mit dem Handball-Gold der Frauen noch an Deutschland vorbei (10-12-11).