Im letzten Karriere-Kampf : Ringer Frank Stäbler erfüllt sich Bronze-Traum

Tokio Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler hat sich seinen Traum von der Olympiamedaille erfüllt. Der 32-Jährige ewann am Mittwoch Bronze und erreichte zum Abschluss seiner internationalen Karriere das lang ersehnte Olympia-Podest.

Frank Stäbler hat doch noch seinen Frieden mit Olympia gemacht. Der dreimalige Ringer-Weltmeister gewann in Tokio den Kampf um Bronze und holte zum Abschluss seiner internationalen Karriere die lang ersehnte Olympia-Medaille. Der 32-Jährige setzte sich in der griechisch-römischen Gewichtsklasse bis 67 kg gegen den Georgier Ramas Soidse durch.

"Der Sieg musste her, der Traum muss leben", hatte Stäbler schon zuvor nach seinem souveränen Sieg in der Hoffnungsrunde gegen den Kolumbianer Julian Stiven Horta Acevedo mit Blick auf das kleine Finale gesagt: "Bronze ist das neue Olympia-Gold." Diese Losung setzte er in die Tat um.