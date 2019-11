Ein Jahr nach Horror-Crash : Flörsch bei Macau-Rückkehr vorzeitig ausgeschieden

Ein Jahr nach ihrem Horror-Crash startete Rennfahrerin Sophia Flörsch wieder auf der Unfallstrecke. Beim Grand Prix der Formel 3 in Macau schied die 18-Jährige vorzeitig aus.

Rennfahrerin Sophia Flörsch hat ein enttäuschendes Comeback in Macao erlebt. Ein Jahr nach ihrem schweren Unfall auf dem gefährlich engen Stadtkurs musste die Münchnerin ihren Wagen in der siebten von 15 Runden wegen technischer Probleme abstellen. Die 18-Jährige war am Sonntag nur von Rang 21 ins Formel-3-Rennen gegangen. Nach ihrem vorzeitigen Aus verfolgte sie frustriert hinter der Leitplanke mit, wie ihr Wagen abgeschleppt wurde.