Fraktur der Wirbelsäule: Flörsch nach Horror-Unfall stundenlang operiert

Macau Sophia Flörsch hat sich bei ihrem Horror-Unfall in Macao den siebten Halswirbel gebrochen. Am Montag ist die Nachwuchs-Rennfahrerin mehrere Stunden operiert worden.

Der Eingriff habe um 10.00 Uhr morgens Ortszeit (03.00 Uhr MEZ) begonnen und sei noch nicht beendet, teilte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde rund sieben Stunden nach Beginn der Operation in Macau mit. Flörsch hatte sich bei dem Crash während des Rennens am Sonntag eine Fraktur der Wirbelsäule zugezogen .

Aktuelle Zwischeninfo: Das Ärzte-Team arbeitet bewusst langsam, um Risiken zu vermeiden. Der bisherige OP-Verlauf sei gut und ohne Komplikationen. Die heute morgen begonnene OP dauert an. pic.twitter.com/3gHSCtFe4B

Die Ärzte arbeiten "bewusst langsam, um Risiken zu vermeiden. Der bisherige OP-Verlauf sei gut und ohne Komplikationen", wurde im Namen von Flörsch auf Twitter geschrieben: "Die heute morgen begonnene OP dauert an."

Der Automobil-Weltverband FIA hat unterdessen Untersuchungen angekündigt, um herauszufinden, was die Ursache für den Unfall war und daraus "die notwendigen Schlüsse" zu ziehen, wie FIA-Präsident Jean Todt mitteilte. "Wir können leider nur ahnen, was passiert ist. Die Bilder von Sophias Onboard-Kamera wurden von der FIA beschlagnahmt, die konnten wir also noch nicht auswerten", sagte Frits van Amersfoort, Teamchef von Flörsch, dem „Express“.