Für „Keep fighting“ : Mick Schumacher als Sportler mit Herz ausgezeichnet

Köln Beim Sportpresseball wird Rennfahrer Mick Schumacher für sein Engagement bei der Stiftung „Keep fighting“ geehrt. Der Sohn von Michael Schumacher folgt als Preisträger damit auf Angelique Kerber.

Mick Schumacher wird am 9. November beim Sportpresseball in Frankfurt als Nachfolger von Angelique Kerber als "Sportler mit Herz" geehrt. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wird die Auszeichnung in der Alten Oper persönlich entgegennehmen.