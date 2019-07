Rennfahrerin Sophia Flörsch : „Ich will keine Marketingnummer sein“

Die deutsche Rennfahrerin Sophia Flörsch (oben). Foto: dpa/Tony Wong

Düsseldorf/München Die 18-jährige Sophia Flörsch überlebte im November einen schweren Unfall. Von ihrem Ziel Formel 1 hat sie das nicht abgebracht. In einer Rennserie speziell für Frauen möchte sie nicht teilnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Pascal Biedenweg Von Pascal Biedenweg Sportredakteur Autorendetails aufklappen Pascal Biedenweg (pabie) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Wie das wohl sein muss, wenn man dem Tod direkt ins Auge schaut? Was muss es für ein Gefühl sein, wenn man mit über 250 Stundenkilometer ungebremst in eine Mauer fährt? „Man lernt das Leben wertzuschätzen. Ich war kurz davor, im Rollstuhl zu sitzen. Darüber denkt man nach und merkt, wie schnell es vorbei sein kann“, sagt Sophia Flörsch. Die Rennfahrerin hatte im November 2018 einen Horrorunfall in einem Formel-3-Boliden in Macau, erlitt schwere Verletzungen, brach sich unter anderem den siebten Halswirbel. Dass sie keine Lähmungserscheinungen davongetragen hat, ist ein kleines Wunder.

Mittlerweile geht es ihr wieder gut. Sie verspürt keinerlei Beschwerden. „Ich rede auch nicht gern darüber“, sagt die gebürtige Münchnerin. Sie hat das Gefühl, dass sie seitdem nur noch auf diesen Vorfall reduziert wird. Doch damit wird man ihr nicht gerecht. Die Teenagerin hat noch viel mehr zu bieten.

Vor allem fällt da ihr Selbstbewusstsein auf. Ihr Drang, nach Höherem zu streben. Einen genauen Karriereplan zu verfolgen. Dabei ist Flörsch erst 18 Jahre alt, seit kurzem also erst in der Lage juristisch eigene Entscheidungen zu treffen. Und dennoch weiß sie eines: In spätestens fünf Jahren will sie in der Formel 1 fahren. Dafür tut sie viel: zwei Stunden Ausdauertraining, Medien- und Sponsorentermine, zwei Stunden Krafttraining und zwei Stunden Strecken-Simulator – das ist ihr normaler Tagesablauf. Nicht einmal vier Monate nach ihrem Unfall saß sie wieder in einem Cockpit.

Info Das ist Rennfahrerin Sophia Flörsch Foto: dpa/Lino Mirgeler Geboren 1. Dezember 2000 in München Rennstall Van Amersfoort Racing Rennserie Formula Regional European Championship (Formel 3-Autos) Erfolge 2017 war sie die erste Frau auf dem Podest bei einem Formel-4-Rennen (auf dem Sachsenring).

Flörsch weiß, dass das Erreichen ihres großen Zieles alles andere als ein Selbstläufer wird. Schließlich strebt jeder Rennfahrer nach dem Maximum. Und das ist für die meisten nun einmal die Formel 1. Die Königsklasse des Motorsports. Ein Blick auf das diesjährige Starterfeld zeigt, dass der Weg dorthin für Frauen besonders schwer ist. 20 Fahrer sind in dieser Saison dabei. 20 davon sind Männer. Eine Frau sucht man vergebens. „Es gibt leider die Vorurteile, dass Frauen nicht kompromisslos genug fahren können, die geforderte Härte nicht mitbringen oder nicht ehrgeizig genug sind. Aber das ist überhaupt nicht der Fall“, sagt Flörsch.

Laut Flörsch ist die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern noch lang nicht am Maximum. „Fußball ist doch das beste Beispiel“, findet sie. „Die Frauen trainieren genauso hart wie die Männer. Zahlt sich das für Frauen genauso aus wie für Männer? Nein. Im Motorsport traut man es einer Frau nicht zu, auf gleichem Niveau mit Männern zu kämpfen. Da kommen dann doofe Macho-Argumente, warum das so sein soll.“

Laut ihr hätten Frauen nicht dieselben Trainingsmöglichkeiten wie Männer. „Alle schauen immer nur auf die Ergebnisse, dabei ist die Vorbereitung total wichtig. Manche Jungs geben Millionen Euro aus und sind jede Woche, Sommer und Winter, auf einer Rennstrecke. Mit meinem Budget habe ich gerade mal ein Dutzend Testtage pro Jahr. Da geht dann jegliche Chancengleichheit verloren.“ Zu dieser Wahrheit gehört allerdings auch, dass viele Mädchen zwischen zehn und 14 mit dem Kartfahren aufhören. Der Grund ist simpel: Sie kommen früher als die Jungs in die Pubertät, sind schwerer und dadurch in einem Kart deutlich langsamer. „Viele hören dann auf, weil Erfolge ausbleiben und sie den Spaß verlieren“, sagt Flörsch.

Auch deshalb hat der Rennsportzirkus seit diesem Jahr eine neue Rennserie initiiert. Im Rahmen der DTM findet die W-Series statt. Eine internationale Rennserie, an der nur Frauen teilnehmen dürfen. Für Flörsch ist das Ganze jedoch keine geeignete Alternative für ihre Karriere: „Das wäre für mich ein sportlicher Rückschritt. Das fahrerische Niveau ist in den regulären Rennserien viel höher. Ich will mich mit den Besten meines Sports messen und dort um das Podium kämpfen. Die Besten sind im Augenblick eben Jungs. Nur so kann man sich nachhaltig für höhere Aufgaben empfehlen. Ich will keine Marketingnummer sein.“