Grand Prix von Malaysia : Motorrad-Talent Munandar stirbt nach Rennunfall

Ein Rennfahrer auf der Strecke in Sepang. (Symbolfoto).

Sepang Afridza gehörte zu den aussichtsreichsten Talenten im asiatischen Motorrad-Rennsport. Am Samstag fuhr der 20-Jährige um den Titel im Asia Talent Cup. Bei einem Sturz in der ersten Runde verletzte er sich lebensgefährlich und verstarb.

Der Motorrad-Grand-Prix von Malaysia ist von einem tödlichen Rennunfall im Rahmenprogramm überschattet worden. Der 20 Jahre alte Indonesier Afridza Munandar stürzte beim Idemitsu Asia Talent Cup auf dem Sepang International Circuit am Samstag schwer und verstarb wenig später in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Kuala Lumpur.