Handball-Bundesliga : THW-Kapitän Duvnjak fällt wochenlang aus

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel muss bis zu vier Wochen auf seinen Kapitän Domagoj Duvnjak verzichten. Der 31-Jährige habe sich einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen, teilte der Verein am Montag mit. Der Kroate hatte sich beim 32:23-Sieg gegen die TSV Hannover-Burgdorf am Vortag verletzt. Die erste Diagnose nach der Partie bestätigte sich am Montag bei einer MRT-Untersuchung. In dem Spiel hatte Duvnjak seinen 1000. Bundesliga-Treffer erzielt.