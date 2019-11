Handball-Bundesliga : BHC gleicht sein Punktekonto aus

Solingen / Stuttgart Mit einem überzeugenden 31:25 (17:14)-Sieg beim TVB Stuttgart hat sich der Bergische HC in die obere Tabellenhälfte vorgearbeitet. Entscheidender Faktor war das bestens funktionierende Abwehr-Torhüter-Paket.

Für Sebastian Hinze steht in der Regel nur die Leistung der gesamten Mannschaft. Nur selten kommt es vor, dass der Coach das Bergischen HC einmal für einen seiner Spieler ein Sonderlob parat hat. Nach der Auswärtspartie beim TVB Stuttgart allerdings stellte er explizit Lukas Stutzke als Matchwinner heraus: „Er hat im Innenblock überragende Arbeit geleistet“.

Weil die Zusammenarbeit von Lukas Stutzke mit Max Darj im Innenblock so gut funktionierte, konnte sich Sebastian Hinze sogar den Luxus erlauben und den mit einer Knochenverletzung angeschlagenen Csaba Szücs ohne jegliche Einsatzzeit zu schonen. Die Löwen legten defensiv mit einem starken Abwehr-Torhüter-Paket den Grundstein und funktionierten auch in der Offensive in allen Belangen.