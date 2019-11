Furiose Aufholjagd gegen Kiel : Löwen melden sich eindrucksvoll zurück

Mannheim Die Rhein-Neckar Löwen haben dem THW Kiel in einem echten Krimi den sicher geglaubten Sieg noch entrissen. Nach einem Drittel der Saison ist die Spitze der Liga eng beisammen.

Gensheimer hatte kurz zuvor höchstpersönlich die Aufholjagd der Rhein-Neckar Löwen beim 26:25 (10:13)-Krimi gegen den Rekordmeister THW Kiel abgeschlossen. Mit Nerven aus Stahl per Siebenmeter, anschließend hielt Torhüter Mikael Appelgren mit seiner 13. Parade den Sieg fest. "Wenn man ehrlich ist, haben das die wenigsten heute für möglich gehalten, nachdem, was wir bisher gezeigt haben", sagte Genseheimer anschließend bei Sky: "Ich hoffe, dass der Knoten jetzt geplatzt ist."

Nachdem die Kieler phasenweise mit sieben Toren Vorsprung geführt hatten, hielten sie auch in der Schlussphase alle Trümpfe in der Hand. Vier Minuten vor dem Ende traf THW-Spielmacher Domagoj Duvnjak zum 25:22, doch dann ging bei den Gästen nichts mehr. "Ich weiß nicht, was passiert ist", sagte der 31 Jahre alte Kroate, der in seiner Karriere schon alles erlebt hat: "Sie haben sich geil zurückgekämpft. Es war ein ganz großes Spitzenspiel."