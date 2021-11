Vor Union-Spiel gegen Rotterdam : 71 Fußballfans von Berliner Polizei in Gewahrsam genommen

Berlin Abermals kommt es zu Ausschreitungen im Rahmen der Conference-League-Spiele von Union Berlin. Über 1000 Rotterdamer Fans sind bereits einen Tag vor dem Spiel nach Berlin gereist und haben dort teilweise randaliert. Die Polizei konnte Schlimmeres verhindern.

In Berlin sind am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag 71 Anhänger von Union Berlin und Feyenoord Rotterdam in Gewahrsam genommen worden. Der Polizei zufolge sei am Mittwoch bereits eine Anzahl an Gästefans aus Rotterdam im unteren vierstelligen Bereich angereist. Sie sind bis in die Nacht regelmäßig in kleineren Gruppen zusammengekommen, haben viel Alkohol konsumiert und teilweise randaliert. Union spielt am Donnerstagabend in der Conference League im Olympiastadion gegen Feyenoord Rotterdam (21.00 Uhr/TV Now).