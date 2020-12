Nach 2:3 gegen Bayer : Nizza trennt sich von Trainer Vieira

Nizza OGC Nizza hat sich nur einen Tag nach der 2:3-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen in der Europa League von Trainer Patrick Vieira getrennt. Der Verein reagierte damit auf die anhaltende Negativserie.

Der französische Fußball-Erstligist OGC Nizza hat die Konsequenzen aus der 2:3-Pleite in der Europa League gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen gezogen und Trainer Patrick Vieira, Weltmeister von 1998, von seinen Aufgaben entbunden. Insgesamt hatten die Südfranzosen die fünfte Pleite in Folge in Pflichtspielen hinnehmen müssen.