Premier League : Tottenham nach Remis beim FC Chelsea wieder Tabellenführer

London Tottenham Hotspur bleibt nach dem 10. Spieltag Tabellenführer der englischen Premier League. Den Spurs genügte dazu ein torloses Remis beim Londoner Lokalrivalen FC Chelsea mit den deutschen Nationalspielern Timo Werner und Kai Havertz.

Als Spitzenreiter ist Tottenham punktgleich mit dem Fußballmeister FC Liverpool , der am Samstagabend vorübergehend Platz eins erobert hatte, die Spurs haben aber die deutlich bessere Tordifferenz.

Bereits nach elf Minuten erzielte Chelsea-Stürmer Timo Werner an der Stamford Bridge die vermeintliche Führung für die Gastgeber, doch der Treffer zählte wegen einer Abseitsposition nicht. Die Blues agierten insgesamt etwas offensiver als die Spurs, hatten mehr Ballbesitz und schossen häufiger aufs Tor. Aber Tottenham hielt dagegen.

Auch die in der Schlussphase bei Chelsea eingewechselten Offensivkräfte Christian Pulisic, Olivier Giroud und Kai Havertz, der nach überstandener Corona-Infektion in den Kader zurückkehrte, konnten am 0:0 nichts mehr ändern. Spurs-Trainer José Mourinho schien mit dem Ergebnis einigermaßen zufrieden zu sein und ließ Superstar Gareth Bale auf der Bank.