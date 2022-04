2. Handball-Bundesliga : Die zwei Gesichter der Dormagener Handballer

Artur Karvatski traf viermal für Dormagen. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Beim Sieg gegen Lübeck zeigte Zweitligist TSV Bayer, dass er es im Abstiegskampf doch besser kann als gegen Dessau. Schon in den Wochen zuvor hatten sich die Dormagener sehr wechselhaft präsentiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Am Sonntagabend war es Tim Mast, der im TSV-Bayer-Sportcenter vor der Tribüne mit den Hardcore-Fans der Dormagener Zweitliga-Handballer die Humba anstimmte, um den so immens wichtigen 26:25-Heimsieg gegen den VfL Lübeck-Schwartau zu feiern. Etwas mehr als eine Woche zuvor hatte Jan Reimer an selber Stelle anlässlich des ebenso überraschenden Erfolges gegen den HC Elbflorenz das Gleiche getan. Das Problem für die ganz tief im Abstiegsschlamassel steckenden Dormagener: Dazwischen lag bei der Auswärtsniederlage gegen Dessau mal wieder eine ganz schwache Vorstellung. Bislang bekommt der TSV einfach keine Konstanz in seine Leistungen, zeigt zu oft völlig unterschiedliche Gesichter.

Besonders auffällig ist das seit der Schlussphase der Hinrunde, als die personell zuvor so arg gebeutelte Truppe vom Höhenberg im Dezember zeitlich begrenzt durch zwei Leihspieler verstärkt wurde. Da gab es noch unter Trainer Dusko Bilanovic ein stetes Auf und Ab. Besonders krass fiel das nach dem berauschenden Heimsieg gegen Nordhorn auf, als eine ernüchternde Pleite im Kellerduell beim TuS Ferndorf folgte. Die Rückrunde begann dann unter dem neuen Trainer Peer Pütz zwar mit einer Niederlage in Ludwigshafen, doch die Leistung beim 23:25 war sehr ansprechend. Zum Debakel geriet dann aber die Heimpartie gegen Hamm, worauf allerdings der Sieg in Bietigheim und der Punktgewinn daheim gegen Coburg folgte. Doch wer dachte, die Serie würde fortgesetzt, wurde angesichts der schwachen Vorstellungen gegen Rimpar und Eisenach eines Besseren belehrt, Bis dann die zeitweise Versöhnung mit den Fans gegen Elbflorenz erfolgte. Wobei sich bei den Ausreißern nach unten auch der Eindruck aufdrängte, dass die Mannschaft nicht bereit ist, den Abstiegskampf richtig anzunehmen.

Info Dormagen – Lübeck-Schwartau 26:25 (11:10) Dormagen: Juzbasic (15 Paraden); Karvatski (4), Meuser (1), Leitz, Senden (1), I. Hüter (6), Reimer (2), Grgic (2/2), P. Hüter (4), Johannmeyer, Seesing (2), Steinhaus (1), Mast (3) Lübeck: Klockmann (13 P.); Potratz (3), Raguse (2), Mizumachi, Hansen (4/1), Löfström (3), Skorupa (2), Versteijnen (8/2), Schrader, Klima (2), Bruhn (1) Schiedsrichter: Christian und Fabian vom Dorff Zuschauer: 806 Zeitstrafen: 8:2 Minuten Siebenmeter: 2/3:3/6 (Reimer scheitert an Klockmann – Juzbasic hält zweimal gegen Hansen und Schrader)

Doch genau diesem Eindruck widerspricht Trainer Peer Pütz vehement: „Es liegt nicht daran, dass die grundlegende Einstellung fehlt. Als Tabellenschlusslicht ist es nicht einfach, jede Woche die beste Leistung abzurufen. Wenn es anfangs nicht gut läuft, macht sich Verunsicherung breit und wir verlieren den Faden.“ Nur gut, dass Pütz genau dieses mentale Problem nach der Dessau-Partie angesprochen hat. Denn auch gegen Lübeck erwischte der TSV einen besorgniserregenden Start. Weil er mal wieder auch beste Chancen nicht verwerten konnte, geriet er 2:6 in Rückstand, ließ sich dieses Mal aber nicht aus der Ruhe bringen. Weil die stark ersatzgeschwächten Gäste, die auch ohne ihren an Corona erkrankten Trainer Michael Roth auskommen mussten, ebenfalls ziemlich viele Fehler und gegen den starken TSV-Keeper Martin Juzbasic eine hohe Fehlwurfquote produzierten, konnten sich die Dormagener zurück ins Spiel arbeiten und sich bis zur Pause sogar eine knappe Führung erkämpfen.