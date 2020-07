Premier League : ManUnited kassiert Rückschlag im Kampf um Königsklasse

Köln Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat die Patzer der Konkurrenz nicht genutzt und im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag erlitten.

Marcus Rashford (20.) und Anthony Martial (23.) antworteten am Montagabend im leeren Old Trafford schnell auf die Gäste-Führung von Stuart Armstrong (12.). Tief in der Nachspielzeit glich dann Michael Obafemi (90.+6) aus. Der frühere Leipzig-Trainer Hasenhüttl und seine Saints sind somit seit vier Spielen ohne Niederlage. In der Tabelle liegt Southampton als Zwölfter jenseits von Gut und Böse.