Verunglückter Fußballprofi : Haftstrafen im Skandal um Bilder des Leichnams von Sala

Fans hatten in Nantes Blumen abgelegt, nachdem Emiliano Sala tödlich verunglückt war. (Archiv). Foto: AP/Thibalt Camus

London Im Skandal um illegal aufgenommene Bilder der Leiche des bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Fußballspielers Emiliano Sala sind zwei Mitarbeiter einer Überwachungsfirma zu Gefängnisstrafen verurteilt worden.

Das Gericht in Swindon/England sprach eine 14-monatige Haftstrafe gegen die Geschäftsführerin Sherry Bray (49) aus, ihr 62 Jahre alter Mitarbeiter Christopher Ashford muss für fünf Monate hinter Gitter.

Am 7. Februar hatten Bray und Ashford illegal auf das Videomaterial der Überwachungskamera zugegriffen, die die Autopsie des Leichnams von Sala in Bournemouth aufgezeichnet hatte. Sie machten Fotos von den Aufnahmen, die kurz darauf in den Sozialen Medien verbreitet wurden.