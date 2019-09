Englischer Zweitligist : Lewis Holtby unterschreibt bei den Blackburn Rovers

Hamburg Lewis Holtby hat eine neue fußballerische Heimat gefunden. Der 29-Jährige, der zuletzt vereinslos war, unterschrieb beim englischen Zweitligisten Blackburn Rovers einen Zweijahresvertrag.

Holtby hat in seiner Karriere bereits in England gespielt. 2013 wechselte er von Schalke 04 zu Tottenham Hotspur, 2014 war er an den FC Fulham ausgeliehen. In Hamburg spielte Holtby insgesamt fünf Jahre. 2018 stieg er mit dem Verein ab. Ein Jahr später verpasste er mit dem Traditionsclub den Wiederaufstieg.