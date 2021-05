Aktion im Kreis Viersen : „Parents for Future“ rufen zum Müllsammeln auf

Kreis Viersen Wer sich bis zum Muttertag beteiligt und davon Fotos macht, kann die Bilder an die Gruppe schicken. Die „Parents for Future“ möchten daraus eine Collage erstellen unter dem Motto: „Der Mutter Erde ein Geschenk zum Muttertag“.

Die „Parents for Future“ im Kreis Viersen haben eine Müllaufräumaktion gestartet. Der Aufruf der Gruppe, die sich für Umweltschutz einsetzt: „Bis zum Muttertag am 9. Mai hätten wir gerne viele Fotos von Euch alleine, Euren Familien und Haushalten über Eure eigene Müllaufräumaktion bei Euch in der Nähe – seid kreativ!“ Aus den Bildern soll eine Collage entstehen, die unter anderem auf der Facebook-Seite der Gruppe und der Internetseite www.parentsforfuture.de/de/kreis-viersen gezeigt wird. Wer sich an der Aufräumaktion beteiligt und das dokumentiert, kann seine Fotos per E-Mail an kreis-

viersen@parentsforfuture.de schicken.