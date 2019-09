Premier League : Torwart de Gea verlängert bis 2023 bei ManUnited

Manchester Manchester United kann weiter auf die Dienste von Spaniens Nationaltorhüter David de Gea zählen. Der 28-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim englischen Rekordmeister bis 2023.

Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Torwart David de Gea verlängert. Der 28 Jahre alte spanische Nationalkeeper unterschrieb bei den Red Devils bis 2023. Das gab er via Twitter mit einem Video bekannt.

De Gea war 2011 von Atletico Madrid ins Old Trafford gewechselt und ist seitdem unumstrittener Stammtorwart. Er stand in 367 Spielen zwischen den Pfosten und behielt in 280 Premier-League-Partien 103-mal eine „weiße Weste“.