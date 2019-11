„Nicht nachvollziehbar“ : Arsenal-Profi Xhaka kritisiert Fan-Anfeindungen

London/Zürich Nach dem Eklat zwischen Fußballprofi Granit Xhaka und den Fans seines Vereins FC Arsenal hat sich der als Kapitän abgesetzte Schweizer enttäuscht geäußert.

„Wenn ich und das Team nicht gut spielen, müssen wir uns das auch anhören und an uns arbeiten“, sagte der 27-Jährige, der vor seiner Zeit in London als Profi in Mönchengladbach spielte. „Aber wenn man den eigenen Kapitän beleidigt und beschimpft, bringt man Unruhe und schlechte Stimmung in das Team, das man eigentlich unterstützt. Das macht für mich keinen Sinn und schwächt den Zusammenhalt.“