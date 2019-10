Bei Arsenal in Ungnade gefallen : Eberl kann scharfe Kritik an Xhaka nicht nachvollziehen

Mönchengladbach Bei Arsenal London steht Granit Xhaka seit einigen Wochen in der Kritik. Borussias Sportdirektor Max Eberl kann die Aufregung um den ehemaligen Gladbacher nicht nachvollziehen. Eine Rückholaktion ist jedoch nicht denkbar.

Es gibt in den sozialen Medien viele Fans der Borussen, die Granit Xhaka bereits die Türe öffnen für eine Rückkehr an den Niederrhein. Sie würden den Schweizer gerne wieder in Gladbach spielen sehen. Anders als es offenbar gerade in London ist, bei Arsenal ist Xhaka nämlich insbesondere bei den Fans in Ungnade gefallen. Das führte dazu, dass der Kapitän der „Gunners“ am vergangenen Wochenende einen Wutausbruch hatte, der seine Situation nicht gerade verbessern dürfte. Als er beim 2:2 gegen Crystal Palace ausgewechselt wurde, drückte er Pierre-Emerick Aubameyang wütend die Kapitänsbinde in die Hand und quittierte die folgenden Pfiffe der Fans mit animierenden Armbewegungen, ihn noch lauter auszupfeifen. Auch ein „Fuck off“ entwich ihm, ebenso verunglückte ein Handschlag mit seinem Trainer Unai Emery.